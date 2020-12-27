В обнимку с Сантой: Кэтрин Зета-Джонс засветила фигуру в бикини

51-летняя актриса посетовала, что в этом году ее Рождество прошло без волшебства.

Отпраздновав католическое Рождество, британская актриса Кэтрин Зета-Джонс поделилась в Instagram горячей фотографией, на которой она запечатлена в черном бикини, обнимающая темнокожего мужчину в костюме Санта-Клауса. К сожалению, снимок не свежий — он был сделан в прошлом году, когда звезда отдыхала с близкими на Бермудских островах. Но фото в полной мере дает понять, в какой потрясающей форме находится артистка (на тот момент ей было 50 лет). Поклонники актрисы пришли в восторг от ее фигуры и написали ей множество восхищенных комментариев.

В 2020-м Рождество прошло у Кэтрин менее ярко. По ее словам, Санта-Клауса она так и не дождалась.

«Совершенно обескуражена тем, что в этом году он не появился. Я был готова, надела маску и ждала. Ну, может, в следующем году», — написала под фотографией звезда кино.

Напомним, что Кэтрин Зета-Джонс уже 20 лет замужем за голливудским актером Майклом Дугласом, у них двое детей. В 2013 году пара могла развестись из-за психического расстройства женщины, но в итоге они сохранили свою семью. Правда, после тех событий женщина стала заметно меньше сниматься.

Кстати, сын Дугласа от первого брака Кэмерон написал в комментариях под снимком Кэтрин, что сейчас она выглядит еще лучше, чем на прошлогодней фотографии.

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