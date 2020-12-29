«Разрез добавляет шарма»: Судзиловская в облегающем платье цвета индиго подчеркнула роскошную фигуру

Актриса продемонстрировала наряд для встречи Нового года.

46-летняя Олеся Судзиловская, безусловно, является одной из самых красивых актрис российского кино. Звезда всегда безупречно выглядит, а ее наряды демонстрируют, что их обладательница не обделена чувством меры, вкуса и стиля.

В Instagram Олеся Судзиловская призналась, что любит одежду от российских дизайнеров. Актриса рассказала, какой наряд она считает идеальным для встречи Нового года. И показала его.

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На снимках Олеся Судзиловская позирует в умопомрачительном платье ярко-синего цвета и нюдовых туфлях на шпильке. Наряд подчеркивает безупречную фигуру актрисы и ее природную красоту.

«Однозначно все должно блестеть и переливаться! — написала под фото Олеся Судзиловская. — Легкая россыпь блесток на этом платье от Беллы Потемкиной цвета индиго сразу делает его вечерним нарядом, а разрез добавляет шарма».

Звезда советует женщинам обязательно надевать к платью шпильки — независимо от того, где пройдет встреча Нового года.

Дома тоже нужно выглядеть идеально. Потому что праздник!

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