«Разрез добавляет шарма»: Судзиловская в облегающем платье цвета индиго подчеркнула роскошную фигуру

46-летняя Олеся Судзиловская, безусловно, является одной из самых красивых актрис российского кино. Звезда всегда безупречно выглядит, а ее наряды демонстрируют, что их обладательница не обделена чувством меры, вкуса и стиля.
В Instagram Олеся Судзиловская призналась, что любит одежду от российских дизайнеров. Актриса рассказала, какой наряд она считает идеальным для встречи Нового года. И показала его.
На снимках Олеся Судзиловская позирует в умопомрачительном платье ярко-синего цвета и нюдовых туфлях на шпильке. Наряд подчеркивает безупречную фигуру актрисы и ее природную красоту.
«Однозначно все должно блестеть и переливаться! — написала под фото Олеся Судзиловская. — Легкая россыпь блесток на этом платье от Беллы Потемкиной цвета индиго сразу делает его вечерним нарядом, а разрез добавляет шарма».
Звезда советует женщинам обязательно надевать к платью шпильки — независимо от того, где пройдет встреча Нового года.
Дома тоже нужно выглядеть идеально. Потому что праздник!