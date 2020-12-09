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«Как похож на мамочку»: Олеся Судзиловская поделилась редким фото с сыном

Звезда и ее старший наследник очень похожи.

«Как похож на мамочку»: Олеся Судзиловская поделилась редким фото с сыном
Олеся Судзиловская. Фото: instagram.com/olesya_sudzilovskaya/

Актриса Олеся Судзиловская вместе с мужем, бизнесменом Сергеем Дзебанем воспитывают двоих сыновей. Старшему наследнику пары Артему двенадцать лет, а младшему Майку — пять.

Примечательно, что Олеся Судзиловская скрывает лицо пятилетнего сына и демонстрирует подписчикам Instagram его только со спины, а вот старшего Артема периодически показывает поклонникам к их огромной радости.

Звездная мама поделилась невероятно позитивным фото с Артемом, на котором и она, и сын транслируют радость и лучезарно улыбаются. В руках подросток держит паровоз. Как объяснила Олеся, это не игрушка, а ингалятор для малышей, чтобы они не пугались не очень приятной процедуры.

«И даже у моего старшего сына, спокойно отнесшегося бы к подобному гаджету и в более брутальном исполнении, этот славный, жизнерадостный паровозик вызвал улыбку», — подписала снимок актриса.

Многие подписчики Олеси Судзиловской пришли в восторг от этого кадра. Некоторые поражены тем, как Артем похож на свою маму.

Олеся Судзиловская и ее старший сын Артем
Олеся Судзиловская и ее старший сын Артем. Фото: instagram.com/olesya_sudzilovskaya/

«Аааааа, мамин «портрет», «Как похож на мамочку», «Сразу видно, мамин сын!»,
«Артем! Какой красавец!», «Мамина копия, та же улыбка», — высказываются поклонники актрисы и ее семьи.

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