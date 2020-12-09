«Как похож на мамочку»: Олеся Судзиловская поделилась редким фото с сыном

Звезда и ее старший наследник очень похожи.

Актриса Олеся Судзиловская вместе с мужем, бизнесменом Сергеем Дзебанем воспитывают двоих сыновей. Старшему наследнику пары Артему двенадцать лет, а младшему Майку — пять.

Примечательно, что Олеся Судзиловская скрывает лицо пятилетнего сына и демонстрирует подписчикам Instagram его только со спины, а вот старшего Артема периодически показывает поклонникам к их огромной радости.

больше по теме Олеся Судзиловская сводила сына на хоккей

Звездная мама поделилась невероятно позитивным фото с Артемом, на котором и она, и сын транслируют радость и лучезарно улыбаются. В руках подросток держит паровоз. Как объяснила Олеся, это не игрушка, а ингалятор для малышей, чтобы они не пугались не очень приятной процедуры.

«И даже у моего старшего сына, спокойно отнесшегося бы к подобному гаджету и в более брутальном исполнении, этот славный, жизнерадостный паровозик вызвал улыбку», — подписала снимок актриса.

Многие подписчики Олеси Судзиловской пришли в восторг от этого кадра. Некоторые поражены тем, как Артем похож на свою маму.

«Аааааа, мамин «портрет», «Как похож на мамочку», «Сразу видно, мамин сын!»,

«Артем! Какой красавец!», «Мамина копия, та же улыбка», — высказываются поклонники актрисы и ее семьи.

Смотрите также