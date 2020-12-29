«Ну, какие куколки»: Алла Пугачева предстала на архивном фото с грудной дочкой Лизой

В сентябре 2013 года на свет появились самые известные близнецы в нашей стране — Лиза и Гарри. Звездные родители малышей Алла Пугачева и Максим Галкин довольно долго не показывали, как выглядят их дети. Только когда Лизе и Гарри было почти по два года, пара решилась представить их поклонникам. Произошло это в мае 2015 года в эфире телеканала НТВ.

«Я понимаю, что все хотят их увидеть. Хорошо, смотрите, но только с добром», — сказала тогда Алла Борисовна.

Ну а позже Алла Пугачева и Максим Галкин стали делиться снимками близнецов, на которых они запечатлены в более раннем возрасте. Один из таких накануне появился в фан-группе звездной пары в Instagram.

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Примадонна в коралловых коротких шортиках и блузе с цветочным принтом держит на руках Лизу, которой примерно 7-8 месяцев. Девочка одета в белый трикотажный костюмчик, на голове красуется повязка фиалкового цвета. Фото привело в умиление поклонников звездного семейства.

«Ну, какие куколки стоят. Обожаю», «Мамина доча», «Копия мамы… Дай бог вам счастья и здоровья», «Какие обе милашки!», «Две, звезды», — восторгаются фанаты.

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