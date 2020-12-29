Фильм «Непосредственно Каха!» доступен в онлайн-кинотеатре МТС ТВ

Фильм «Непосредственно Каха!» стал одним из самых успешных проектов российского кино, завоевав лидирующую позицию в прокате на протяжении четырех недель. По оценкам специалистов, триумф картины сопоставим с успехом культовой ленты «Аватар» Джеймса Кэмерона.

Для тех, кто из-за пандемии не хочет ходить в кинотеатры или же по другим причинам предпочитает домашний просмотр публичному, комедия «Непосредственно Каха!» с 30 декабря станет доступной в онлайн-кинотеатре МТС ТВ.

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Фильм режиссера Виктора Шамирова «Непосредственно Каха!» основан на популярном веб-сериале о жизни двух друзей из Сочи – Кахи и Серго. Оба обожают гонять на машинах. Но однажды Каха влюбляется в красотку Софу, которая тоже отлично гоняет по сочинским улицам. Но чтобы завоевать сердце девушки, Кахе нужно устранить соперника и отодвинуть в сторону закадычного друга Серго. Что он выберет?

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