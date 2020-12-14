Фильм «Непосредственно Каха» стал доступен для онлайн-просмотра

Новый отечественный кинохит «Непосредственно Каха» прокатился по кинотеатрам и уже официально вышел онлайн. С 14 декабря фильм доступен к просмотру на видеосервисе Start.

Создатели картины отмечают, что на больших экранах она собрала почти 530 миллионов рублей. В первый день проката был поставлен рекорд для открывшихся после карантина кинотеатров — за сутки комедия заработала почти 48 миллионов. А затем она четыре недели подряд возглавляла список самых кассовых фильмов уикенда.

Напомним, лента повествует о пацанской дружбе с кавказским акцентом. По сюжету, горячий парень из Сочи по имени Каха влюбляется в девушку, но чтобы добиться ее, ему нужно обогнать на своей «копейке» новенький BMW. К тому же перед героем встает тяжелый выбор — любовь или дружба.

«Секрет фильма прост — это кино, которое бодрит, кино, которое заряжает. Это настоящие веселые приключения, которые помогают хотя бы на два часа забыть о непростых обстоятельствах, которые нас сейчас окружают», — говорит генеральный продюсер картины и сооснователь видеосервиса Start Алексей Троцюк.

Он также пообещал, что в 2021 году на онлайн-платформе появится целая линейка хорошего комедийного кино — новые фильмы будут становиться доступны к просмотру сразу после проката в кинотеатрах, как это произошло с «Кахой».

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