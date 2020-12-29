«Не может не только есть, но и пить»: Бари Алибасов госпитализирован с тяжелыми травмами

Продюсер популярной группы «На-На» Бари Каримович Алибасов экстренно госпитализирован в одну из столичных клиник.

Как рассказал сайту Teleprogramma.pro представитель Алибасова Вадим Горжанкин, в больницу тот попал с травмами. У Бари Алибасова сильные ушибы ног. К тому же врачи подозревают, что продюсер мог получить сотрясение мозга, не исключается, что у него могут быть сломаны ребра.

«В настоящее время Бари Каримович не может не только есть, но и пить воду. Не до конца понятно, с чем это связано, либо это последствия «Крота», либо результат его падения», — поделился с Teleprogramma.pro Вадим Горжанкин.

Сам Бари Каримович говорит, что упал с лестницы. Но между тем, подтвердить это сейчас невозможно, так как продюсер в силу своего плохого самочувствия пока не в состоянии раскрыть некоторые детали произошедшего. Так, например, не ясно, по какой причине Бари Алибасов передвигался по лестнице, если он всегда пользуется лифтом.

Сын продюсера Бари Алибасов – младший не исключает, что на его отца покушались. Он предполагает, что Бари Каримовича или сильно избили, или сбросили с лестницы.

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Примечательно, что ранее сообщалось о том, что в квартиру продюсера ворвалась полиция. По уточненной информации, стражей порядка пригласили врачи «скорой помощи», которые не могли попасть к Бари Каримовичу. Медиков же, как рассказал сайту Teleprogramma.pro Вадим Горжанкин, вызвал сам Алибасов.

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