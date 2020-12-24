«Катализатором стала именно квартира»: Алибасов и Федосеева-Шукшина официально разведены

Суд оформил развод звездной пары. Они прожили в браке два года.

Музыкальный продюсер Бари Алибасов и актриса Лидия Федосеева-Шукшина официально развелись. 24 декабря мировой суд удовлетворил иск уже бывшей жены создателя группы «На-На». Брак продлился два года — с ноября 2018-го.

«Катализатором развода стала именно квартира, которую Шукшина подарила Алибасову, а потом решила забрать обратно при помощи своего адвоката Юлии Вербицкой-Линник, когда продюсер продал ее своему помощнику, с целью получения средств на лечение. Когда большая часть средств была потрачена на восстановление здоровья, Шукшина своим требованием вернуть квартиру обратно поставила продюсера в очень сложное положение», – комментирует PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин.

Однако ранее, при подаче иска в суд адвокат Шукшиной говорила, что поводом для развода стало то, что продюсер прекратил общение со своей женой.

Напомним, 2020 год выдался для продюсера тяжелым из без пандемии: сначала его обокрали, потом был скандал с покушением на убийство, затем 73-летний мужчина серьезно заболел. Развод с Шукшиной стал жирной точкой в ряде всех этих происшествий.

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