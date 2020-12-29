«Создал все, что хотел»: Александр Васильев высказался о смерти Пьера Кардена

Историк моды не видит трагедии в кончине французского модельера, считая, что тот прожил долгую и очень насыщенную жизнь.

Историк моды и ведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев прокомментировал скорбную новость о смерти легендарного французского модельера Пьера Кардена. Мэтр скончался 29 декабря в госпитале под Парижем, ему было 98 лет.

Александр Васильев дал понять, что не видит трагедии в смерти Пьера Кардена, так как считает, что тот многое успел сделать за свою большую жизнь.

«Он все в жизни создал, что хотел: свою марку, свои рестораны, свои особняки, дворцы, палаццо в Венеции, великолепный комплект мужской и женской одежды, которые революционировали мир моды», — сказал Александр Васильев.

Он напомнил, что человечество обязано Пьеру Кардену водолазками, кожаной одеждой, круглым карманам, женскими черными колготками, сапогами и другими вещами.

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Александр Васильев уверен, что Пьер Карден к моменту своего ухода успел сделать все, что запланировал.

«Он не ушел безвременно, это красивый уход в нужный момент, на Рождество Христово, сейчас католическое рождество», — отметил Александр Васильев в беседе с «Пятым каналом».

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