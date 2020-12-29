«Надо решить, что вы там будете носить»: Васильев объяснил, как правильно выбрать дамскую сумочку

Историк моды ответил на один из популярных вопросов телезрительниц.

Историк моды, телеведущий Александр Васильев уже много лет является признанным фэшн-экспертом. На программе «Модный приговор», которая более 10 лет помогает телезрительницам отслеживать тренды, ведущий дает рекомендации по выбору тех или иных вещей.

У себя в Instagram Александр Васильев тоже часто щедр на советы. Телеведущий накануне пообщался с подписчицами, где ответил на один из популярных вопросов, волнующих женщин, – как правильно выбрать дамскую сумочку.

«Никаких правил нет, это полная ерунда дизайнеров и стилистов. Надо решить, что вы там будете носить, для чего она вам нужна: для формы, для фасона, для бутылки минералки, для ваших кроссовок», — отметил Васильев.

Именно после этого, уверен Васильев, сложности выбора отпадут сами собой. Из ответа эксперта очевидно, что сумочек в гардеробе должно быть несколько – под каждый перечисленный историком моды повод.

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