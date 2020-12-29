Любовь во взгляде: бывший муж Климовой предстал на редком фото с молодой красавицей-женой

Кристина Бродская младше своего возлюбленного на целых тринадцать лет.

Игорь Петренко в вопросах родительства сумел перещеголять свою экс-супругу Екатерину Климову. Дело в том, что у актрисы из исторической теленовеллы «Бедная Настя» четверо детей (двое от Петренко), а у самого Игоря уже пятеро наследников. Сыновья — 14-летний Матвей и 12-летний Корней — появились в союзе с Екатериной Климовой. Нынешняя избранница актера Кристина Бродская родила от него еще троих отпрысков. У пары подрастают шестилетняя София-Каролина, трехлетняя Мария и крошка Ева, в январе ей исполнится два годика.

На личной страничке в Instagram Игорь Петренко поделился нежным снимком со своей женой. Кристина трогательно обнимала мужа, не скрывая чувства к отцу своих детей. Примечательно, что актриса моложе Петренко на целых тринадцать лет, но значительная разница в возрасте не помешала им построить гармоничные отношения и завести общих детей.

Смотрите также: