И это не Никита: невестка Орбакайте в латексном мини-платье повеселилась с парнем

Старший сын Кристины Орбакайте, 29-летний Никита Пресняков женат на 23-летней модели Алене Красновой. Пышная свадьба внука Пугачевой состоялась три года назад и стала настоящим событием года. С того момента поклонники большой семьи Примадонны с нетерпением ждут, когда у Никиты появится первенец.

больше по теме Неожиданный дуэт: Железняк и Хрусталев устроили зажигательные танцы перед Бабкиной Кадр был сделан в марте этого года на юбилее певицы.

Но пара не спешит с пополнением. Молодые супруги заняты своей карьерой – Никита вокалист группы MULTIVERSE, а Алена – фотомодель. Девушка регулярно участвует в различных фэшн-съемках, является лицом некоторых брендов и часто проводит время без мужа. Например, летом она летала в отпуск с сестрой, а Пресняков остался в Москве. А осенью девушка посетила Каппадокию в компании подруг.

Накануне у Красновой состоялась фотосессия для бренда. Девушка облачилась в черное латексное силуэтное мини-платье и позировала с парнем-манекенщиком. А после устроила забавные танцы, порадовавшись окончанию рабочего дня.

Смотрите также