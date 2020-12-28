«Не хватает «перчинки»: Бадоева облачилась в шелковое платье, подчеркнув талию

Ведущая популярной программы Первого канала «Жизнь других» Жанна Бадоева постоянно демонстрирует модные аутфиты на экране телевизоров и своей страничке Instagram. Ее аккаунт по количеству актуальных образов, представленных в нем, вполне может посоперничать с профилем модного блогера.

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Правда, периодически, в аутфитах звезды какого-нибудь «пустячка» да не достает.

Казалось бы, Жанна Бадоева продемонстрировала идеально собранный образ. На фото телезвезда позирует в платье молочного оттенка и красных босоножках. Как отметила модный эксперт Teleprogramma.pro, стилист Элла Маковей, в этом луке Жанны не хватает «перчинки».

«Жанна Бадоева выбрала шелковое платье с запахом длиной миди, чтобы сделать фото в мраморном холле, — отметила Элла Маковей в беседе с Teleprogramma.pro. — В качестве аксессуаров — темно-красные замшевые босоножки на платформе — в тон идеальному педикюру, и маленький серебристый клатч. Платья и костюмы в бельевом стиле все еще актуальны в наши «карантинные» дни. Но однотонные пудровые расцветки сменяют паттерны в эклектике «бохо» и «этно». Если это вариант праздничного аутфита Жанны (о чем говорит мейк и укладка), то ему не хватает «перчинки», например, контрастного пояса или украшений. Именно выразительные детали делают очевидной разницу между одеждой в «бельевом стиле» и одеждой для дома и сна».

Справка Teleprogramma.pro

Элла Маковей, стилист. В индустрии моды работает более пяти лет. Персональный консультант по стилю, шопер; прошла обучение в Institut Français de la Mode, Франция; образование высшее.

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