Последний выпуск «Жизни других» в 2020 году: Жанна Бадоева выяснит, как живут в Страсбурге

Страсбург — это седьмой город во Франции по численности населения. На протяжении столетий он переходил от Франции к Германии и обратно, поэтому многие до сих пор путают, в какой стране он находится.

В Страсбург я попала накануне католического Рождества. Весь город был украшен еловыми ветками и гирляндами, а витрины пестрели елочными игрушками и пряниками. На улицах города тут и там попадались Санта Клаусы. Я познакомилась с одним таким Сантой и расспросила его о житье-бытье.

Чтобы стать Сантой, надо подходить по внешним данным — быть высоким, седым, пузатым и бородатым. А еще очень любить детей. В торговом центре, где ежедневно работает Санта, к нему подходит где-то 300 детей за день. Прежде чем получить работу, надо пройти кастинг, примерно 10 чел на место. Чаще всего Санта Клаусами становятся неработающие пенсионеры. Желающих много, ведь за месяц можно заработать 2 тысячи евро.

Популярнее Санты среди детей только святой Николай. Пряник – главная сладость в период праздника, их продают повсюду. Но цены кусачие. Один пряник стоит 10, 15, а то и 50 евро. В государственных школах про Рождество стараются не говорить, ведь можно задеть чувства других детей, которые верят в других богов. А вот в частных школах Рождество празднуют вовсю. Большинство страсбургских родителей стараются отдать свое чадо именно в частную школу. Цена – от 2 до 5 тысяч евро за год. В школе учатся ровно 12 лет, и уроки ведутся на двух языках одновременно – на французском и немецком.

Ни один рождественский стол в Страсбурге не обойдется без фуа-гра. Если на столе есть баночка фуа-гра, местное вино или шампанское, и при этом вся семья в сборе, это идеальное Рождество. Для французов фуа-гра — это что-то вроде красной икры для нас: покупают немного и по особому случаю. Я побывала на одной из самых знаменитых гусиных ферм. Обычная гусиная печень весит 50 граммов, но этого мало для производства фуа-гра.

Поэтому на фермах усиленно птиц откармливают, чтобы печень их увеличилась до 500 граммов. И вот еще важно, чтобы во время откорма гуси не переносили стресс. Их держат при комфортной температуре в 18 градусов и кормят вкусным и сытным кормом. Не ферма, а птичий спа-салон. На этой ферме только за один декабрь продают 15 тонн фуа-гра, и ровно столько же за оставшиеся 11 месяцев. Один кило гусиной печени стоит от 140 до 175 евро, но ее фасуют по баночкам – по 45 евро.

Жители Страсбурга уважают свою культуру. Они ездят на машинах отечественного производства, пьют только местное вино, едят продукты, выращенные здесь же. На Рождество гостей не встречают — проводят праздник в кругу семьи. Многие из французов могут по пять раз покупать белое сухое к праздничному столу. И хоть срок годности у него большой, оно обычно не задерживается в их холодильниках. На праздничный стол тратят от 200 до 500 евро, в зависимости от размера семьи и ее аппетитов. Кроме фуа-гра, французы не мыслят праздника без улиток и устриц.

«Жизнь других», Первый канал, воскресенье, 10.15