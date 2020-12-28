Редкий кадр: Пугачева предстала на архивном фото с Ротару и ее внуками

Две звезды несколько лет назад вместе проводили время.

В советские времена упорно ходили слухи о, мягко говоря, недружественных отношениях двух звезд отечественной эстрады Аллы Пугачевой и Софии Ротару.

Говорили, что певицы открыто соперничают и на дух не переносят друг друга. Затем в какой-то момент появилась информация о том, что отношения двух первых величин поп-музыки потеплели.

Вероятно, именно в этот период и была сделана фотография, которая появилась в фанатской группе Аллы Пугачевой в Instagram. Снимку примерно десять лет. В кадре Алла Борисовна позирует вместе с Софией Михайловной и ее внуками Анатолием и Сонечкой.

Девочка тогда, кстати, носила очки. И глядя на это фото, трудно предположить, что на нем запечатлена будущая невероятная красавица, сделавшая блестящую карьеру фотомодели.

Все четверо на снимке улыбаются и явно демонстрируют, что им приятно находиться в обществе друг друга. Поклонники знаменитостей восторгаются этим редким кадром.

«Супер! Какие все красивые!», «Алла здесь хорошенькая», «Такое летнее фото! Лето, ах, лето! Лето жгучее, будь со мной!», «Мои самые высокие восхищения», — высказываются фанаты.

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