«Фото со звездой»: сын Софии Ротару поделился редким снимком с певицей

Удивительно, но 73-летняя певица София Ротару, очевидно, не планирует стареть. На всех последних снимках звезда выглядит невероятно молодой, улыбчивой и позитивной. Женщины в ее возрасте, как правило, отказываются позировать, понимая, что могут получиться на фото не в лучшем виде.

Но это не имеет никакого отношения к Софии Ротару. Она смело позирует, да еще и позволяет размещать свои снимки в Instagram. Конечно, не всем, а только самым близким людям.

Сын Софии Ротару, 50-летний Руслан Евдокименко поделился совместным селфи с мамой. Он позирует в кепке и черной куртке, она – при полном параде. София Ротару одета в наряд красного цвета, который освежает ее лицо.

«Фото со звездой», — подписал кадр Руслан Евдокименко.

Стоит отметить, что известная семья пострадала из-за карантинных мер, связанных с коронавирусом.

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