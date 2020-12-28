«Модный приговор»: какие наряды выбрали стилисты для героинь в канун Нового года

До конца уходящего года Первый канал покажет еще два выпуска популярной программы «Модный приговор». Во вторник, 29 декабря, стилисты переоденут директора известного коллектива «Бурановские бабушки» Марию Толстихину. Женщина много лет мечтала стать героиней «Модного приговора», и вот ее желание сбылось.

Знакомый, который выступил в качестве обвинителя, рассказал, что Машу из-за внешнего вида часто принимают за бабушку. А ведь она еще довольно молодая и к тому же красивая женщина!

Под занавес года, 30 декабря, в студии «Модного приговора» появится Баба-яга. На самом деле, симпатичную женщину по имени Татьяна обвинил муж. Мужчина категорически недоволен тем, что у жены напрочь отсутствует стремление красиво одеваться.

Героиня говорит, что в жизни она — грустный клоун. В кого же стилисты превратят Татьяну, смотрите на Первом канале в ближайшую среду.

Смотрите также