«Мечтаю попасть в подтанцовку к Лещенко!»: что покажут в новогодних выпусках «Модного приговора»

С этой недели на «Модном приговоре» начинаются праздничные выпуски. Студию украсили по-новогоднему, а участников ждет масса сюрпризов, подарков и исполнение желаний.

Мечтает попасть в подтанцовку к Лещенко

В понедельник передача начнется нестандартно: героиня, облаченная в домашний халат, задорно станцует под выступление группы «Город 312». Во время карантина Ася ушла в себя и не вернулась. Она смогла справиться с комплексами, которые не могла побороть на протяжении всей жизни. Муж Николай не особо рад тому, что жена себя «прокачала», ведь сейчас она практически превратилась в бабулю.

Теперь 35-летняя Ася ходит в валенках и шубе. Эту удобную одежду она называет своей второй кожей. Николай же хочет видеть рядом с собой женщину, в которую когда-то влюбился. «Пожалуйста, верните мне мою молодую жену!» — просит он. «Я не бабушка, я — настоящая русская баба! — отвечает Ася. — Идеальной мне все равно не стать – я не красивая, зато харизматичная». Сейчас в жизни Аси регулярно происходят чудеса. Она прошла множество марафонов по исполнению желаний, поверила в себя, и мечты стали воплощаться в жизнь.

Еще летом она очень хотела стать участницей «Модного приговора» и сфотографироваться с Надеждой Бабкиной. Остались два неисполненных желания: Ася мечтает попасть в подтанцовку к Лещенко и стать настоящей красоткой. «Хочу, чтобы я вышла преображенная и все ахнули, а муж наконец-то осыпал комплиментами!»

Он ходит с бородой уже 15 лет, а в отряде его позывной — «Мохнатый»

Во вторник в программе необычные участники. Мария, Валентина и Александр – волонтеры-поисковики. Это сказывается и на внешнем виде: «Мы одеваемся так, чтобы всегда быть готовыми отправиться в лес!» Александр хочет увидеть Марию и Валентину девушками, а не только товарищами-поисковиками.

Чаще всего они облачены в оранжевые куртки и камуфляжные штаны, без причесок и косметики. Еще Александр мечтает, чтобы у Валентины появился молодой человек, а у Марии снова вспыхнул пожар в отношениях с мужем. Девушки предъявляют встречное обвинение, ведь Александр совсем не элегантен. Он ходит с бородой уже 15 лет, а в отряде его позывной — «Мохнатый». Мария и Валентина хотели бы увидеть Сашу без бороды. К тому же он одинок, пора бы и ему найти невесту. В рубрике «Модные советы» декоратор Инга Карачкова расскажет, как украсить новогоднюю елку.

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Девочка-герой привела маму

Среда. Маленькая героиня Даша Павлова помогла маме исполнить мечту – настояла на участии в программе «Модный приговор». Этим летом страна узнала о подвиге Даши, она спасла упавшего в бассейн друга. В считанные секунды девочка бросилась на помощь и вытащила друга из воды. Она была награждена медалями от МЧС и от Совета Федерации за заслуги и проявленное мужество.

Даша не считает свой поступок подвигом, она воспитана на историях о юных героях и уверена, что на ее месте так должен поступить любой человек. Даша не может остаться безразличной к чужой беде: в школе разнимает мальчишек, заступается за тех, кого обижают, помогает оказавшимся в беде. Когда вырастет, она хочет стать спасателем.

«Раньше она была привлекательной девушкой с идеальными формами»

Четверг. «Мой долг — вернуть в ее жизнь драйв!» — заявляет подруга Ирина. Раньше Галина была жизнерадостной красоткой, которая притягивала магнитом взгляды окружающих. Однако, столкнувшись с алопецией и с жесткой критикой мужа, героиня закрылась в себе и угасла. «Если мой муж считает, что мне нужно ходить в парике, значит это не мой муж».

Для Галины потеря волос не стала поводом для комплексов. А вот муж героини за пять лет так и не смог смириться с этим. «Теперь я должна укутаться в балахоны, натянуть парик и не привлекать внимания. А я хочу!» Героиня считает, что обществу давно пора отказаться от внешних стандартов и принимать людей со всеми их особенностями. «Я топлю за бодипозитив!»

Раньше она была привлекательной девушкой с идеальными формами и длинными волосами, но несмотря на это постоянно находила поводы для комплексов. «Теперь я лысая, толстая, старая, но я люблю и принимаю себя!» Ведущие пригласили в студию певца Ramil’, который исполнил песню «Сияй». Эта песня стала прорывом года и дважды платиновым хитом. Героиня – поклонница этого певца, поэтому его появление стало еще одним подарком для нее.

«Жена одевается в несуразные платья детского вида или же бабушкины балахоны!»

Пятница. На карантине все набирали вес, а супруги Семиглазовы, наоборот, похудели: проходили онлайн-тренировки и готовили по пп-рецептам из соцсетей. Тело Альбины стало выглядеть лучше, но не гардероб. Супруги могут опоздать на мероприятие на час, а то и два. Почему? Андрею не всегда по нраву то, во что наряжается его жена.

Это может быть или несуразное платье детского вида или же бабушкин балахон. Третьего не дано! А на голове – экстравагантный ободок! У Альбины таких целая коллекция, и она не собирается с ними расставаться. К каждому случаю есть особый ободок: рождественский с еловыми веточками и шишками, с цветочками, с камнями, а недавно она приобрела вуаль с заячьими ушками.

Ее дочь мастерит подобные аксессуары, поэтому коллекция Альбины пополняется с высокой скоростью. Найдут ли супруги компромисс? В рубрике «Модные советы» Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва расскажет о своей коллекции костюмов, в которых она выигрывала соревнования.

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