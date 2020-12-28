Счастливый папа: 81-летний Виторган запечатлелся с дочками возле нарядной новогодней елки

Эммануилу Виторгану исполнился 81 год. Народный артист в столь почтенном возрасте носит статус не только деда и прадеда, но и молодого отца. Вместе с Ириной Млодик он обзавелся двумя общими наследниками. Еще два года назад на свет появилась малышка Этель, а через год и Кларочка.

Стоит ли говорить, что родители теперь души не чают в своих маленьких принцессах. Все свободное время они проводят вместе, воспитывая их в старых традициях: они много гуляют, играют в обычные (не компьютерные) игрушки, читают вместе книжки. А перед Новым годом веселой малышковой компанией во главе с Эммануилом Гедеоновичем нарядили елочку.

Теперь семья много времени проводит возле ее пушистых ветвей, радуясь праздничному настроению, которое она дарит. На последнем снимке в личном блоге народного артиста он запечатлелся с Этель и Кларой возле лесной красавицы в кресле, усадив девочек на колени. Актер при этом выглядел очень счастливым, а девочкам явно невероятно уютно вместе с родным человеком.

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