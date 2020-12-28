Певица Нюша в «золотом» платье и туфлях на шпильке легла в ванну ради эффектного снимка

Певица Нюша в холодные декабрьские дни решила порадовать подписчиков Instagram горячим фото и напомнить им о лете, точнее, о том его периоде, когда спеет клубника.

Ради эффектного кадра вокалистка легла в ванну прямо в одежде. Нюша облачилась в умопомрачительной красоты «золотое» платье с декольте и «серебряные» туфли на шпильке.

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В ванне она приняла весьма зовущую позу, обнажив безупречные стройные ножки. Рядом с Нюшей стоит ваза, наполненная спелой клубникой, вероятно, источающей уносящий в лето аромат. Вокалистка призналась в любви к этой ягоде.

«Обожаю спелую и сочную клубнику. Ее вкус и аромат всегда напоминает о тепле и лете, а яркий насыщенный цвет очень радует глаз и поднимает настроение», — написала Нюша в Instagram.

Певица добавила, что очень любит лакомиться клубникой в холодное время года. Вкус спелой ягоды моментально уносит ее в теплые летние дни, что бесценно.

Кстати, далеко не все подписчики оценили креатив Нюши, которая решила поесть клубники непременно в ванной комнате.

«Зачем в ванне в одежде? Есть нужно в специально отведенных местах», «Серебряный с золотым — не очень», «Ты зачем в ванну залезла? Ипполит!» — высказываются в Сети.

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