А-ля Шанель: Нюша в мини-платье из бархата появилась в студии у Урганта

Недавно Нюша выпустила свой третий альбом под названием Solaris Es. Он стал третьим за всю творческую карьеру артистки и первым за последних шесть лет. Предыдущий — «Объединение» — был выпущен в 2014 году, после чего Нюша вышла замуж, родила дочь и решила вернуться на сцену. В студии у Ивана Урганта она презентовала новую пластинку, о чем сообщила в своем Instagram.

На запись программы артистка пришла в силуэтном мини-платье из черного бархата с красивой линией декольте. Образ дополнила съемными объемными рукавами и крупными серьгами, а волосы собрала в высокий хвост.

«Повеселились, потанцевали, обсудили альбом, и… я исполнила трек из моего нового альбома Solaris Es!» — подписала снимки Нюша.

Фанаты на ура восприняли эту новость.

«Наконец-то! Улыбайся почаще! Львица! Шикарная женщина», — писали пользователи Сети.

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