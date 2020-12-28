«Смесь черного и белого»: Василиса Володина объяснила, каким должен быть наряд на Новый год

Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале, астролог Василиса Володина часто дает прогнозы и рекомендации в своем микроблоге. На этот раз теледива рассказала, каким должен быть наряд для встречи нового, 2021 года.

Поскольку отступающий 2020-й — это год Луны. Он вывел на первый план базовые ценности, поднял гуманитарные темы и напомнил о важности человеческой жизни.

«Это все светлое, прозрачное, зеленоватое, мягкое, домашнее. Луна сдает свои позиции только в конце марта, так что пижамы рано снимать», — отметила Василиса.

Наступающий 2021-й станет Годом Сатурна, который будет отмечен строгостью, дисциплиной и ограничениями. И в одежде стоит придерживаться аналогичных принципов.

«Смесь черного и белого, или черного и прозрачного. Но так, чтобы платье не было колюще-режущим орудием пытки. Еще лучше подобрать наряд такой, чтобы потом использовать его в повседневной жизни», — порекомендовала телеастролог.

Василиса Володина при этом подчеркнула, что от выбранного по всем правилам платья реки вспять не повернут. И эта тема, на самом деле, яйца выеденного не стоит.

«Главное, чтобы вы выглядели уместно, чувствовали себя уверенно и нравились себе», — дала главный совет Володина.

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