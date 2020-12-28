Последний выпуск «Жизни других» в 2020 году: Жанна Бадоева выяснит, как живут в…
Жанна Бадоева
Звездный гость
Новогоднее напутствие от певицы Аниты Цой
Видео

Мамина модница: Лиза Галкина вышла к ужину в стильной футболке Stefania Pinyagina с рукавами-фонариками

Младшая дочка Аллы Пугачевой облачилась в трендовую вещицу, подаренную подружкой-дизайнером.

Мамина модница: Лиза Галкина вышла к ужину в стильной футболке Stefania Pinyagina с рукавами-фонариками
Максим Галкин с дочкой Лизой. Фото: instagram.com/maxgalkinru/

Лиза Галкина – младшая дочь Аллы Пугачевой от Максима Галкина. Девочке семь лет, но она уже разбирается во многих вещах, включая моду и стиль. Юная модель обожает устраивать дома дефиле, выгуливая по импровизированному подиуму самые разные наряды, вплоть до маминых.

На этот раз дочка Пугачевой появилась к ужину в стильной и яркой футболке Stefania Pinyagina, которую, к слову, ей подарила сама Стефания. Девочка – ровесница Лизы, и очень дружит с ней и ее братиком Гарри, регулярно наведываясь в гости с подарками.

 

На белой футболке разноцветными буквами нанесен логотип бренда, а рукава-фонарики украшены яркими полосатыми манжетами.

Не так давно в Сети обсуждали новогодний наряд Лизы Галкиной. Девочка позировала в пышном бальном платье, и многие пользователи предположили, что с аутфитом для главного торжества зимы дочка Пугачевой определилась.

Смотрите также

Тэги

Гарри и Лиза Галкиныдети звездЕлизавета ГалкинаЛиза ГалкинаМаксим Галкинмода и стиль