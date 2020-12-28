Мамина модница: Лиза Галкина вышла к ужину в стильной футболке Stefania Pinyagina с рукавами-фонариками

Лиза Галкина – младшая дочь Аллы Пугачевой от Максима Галкина. Девочке семь лет, но она уже разбирается во многих вещах, включая моду и стиль. Юная модель обожает устраивать дома дефиле, выгуливая по импровизированному подиуму самые разные наряды, вплоть до маминых.

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На этот раз дочка Пугачевой появилась к ужину в стильной и яркой футболке Stefania Pinyagina, которую, к слову, ей подарила сама Стефания. Девочка – ровесница Лизы, и очень дружит с ней и ее братиком Гарри, регулярно наведываясь в гости с подарками.

На белой футболке разноцветными буквами нанесен логотип бренда, а рукава-фонарики украшены яркими полосатыми манжетами.

Не так давно в Сети обсуждали новогодний наряд Лизы Галкиной. Девочка позировала в пышном бальном платье, и многие пользователи предположили, что с аутфитом для главного торжества зимы дочка Пугачевой определилась.

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