Принцесса из сказки: Лиза Галкина нарядилась в белое пышное платье со стразами и перьями

В семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина растут семилетние двойняшки Лиза и Гарри. Ребята учатся в первом классе, занимаются музыкой, изучают иностранные языки и находят время на детские шалости и развлечения. Кроме того, брат с сестренкой обожают проводить время с папой, помогая ему с разными делами. Все вместе они уже нарядили елочку в замке, и вокруг воцарилась атмосфера праздника и волшебства.

Семилетняя Лиза, ко всему прочему, растет настоящей красавицей и модницей. Девочка не раз устраивала маме с папой дефиле с примеркой нарядов. С приближением Нового года юная кокетка уже озадачилась выбором красивого платья.

И, возможно, это будет белоснежный аутфит, который Лиза уже примеряла. Фото маминой принцессы в пышном платье, декорированное стразами и перьями, покорило многих поклонников юной звездочки.

«Куколка», «До чего красивый ребенок!», «Очаровательная девочка», «Умница и красавица, радость мамина и папина», «Принцесса», «Красавица, принцесса!!!», «Настоящий ангелочек», — пишут фанаты Лизы.

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