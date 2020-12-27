«Как лечат другие мамочки»: Лера Кудрявцева обратилась за помощью из-за болезни дочери

Лера Кудрявцева стала мамой во второй раз, когда ей было 47 лет. Позднее материнство сделало звезду счастливой.

Лера души не чает в двухлетней наследнице Маше и проводит с ней много времени. На днях девочка с мамой побывала на новогоднем утреннике.

Не исключено, что именно там малышка могла подхватить инфекцию, о которой некоторое время назад сообщила Лера Кудрявцева в Instagram. У наследницы телеведущей высокая температура и сильный насморк.

«38,5 у Машули. Девочки, делитесь, как лечите малышей?» — обратилась Лера Кудрявцева за советами к подписчикам.

Некоторые тут же откликнулись и принялись с энтузиазмом делиться собственным опытом лечения детей.

Правда, кое-кто позволил себе удивиться вопросу Кудрявцевой. Логично было бы в этой ситуации обратиться за помощью к педиатру, а не к поклонникам. Звезда тут же объяснила свою позицию.

«Почему вам врач не может сказать по поводу лечения?» — написала в комментариях к посту одна из фанаток.

«Сказал, но мне интересно, как лечат другие мамочки», — ответила Лера Кудрявцева.

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