Лера Кудрявцева облачилась в одинаковые леопардовые пуховики с двухлетней дочкой для прогулки

Лера Кудрявцева уже семь лет состоит в браке с хоккеистом Игорем Макаровым. Несмотря на большую разницу в возрасте, они счастливы вместе и лишь смеются над критикой злопыхателей. В 2018 году телеведущая подарила спортсмену дочку Марию. Для нее этот ребенок стал вторым, так как от перого брака у нее есть сын Жан. Примечательно, что разницей в несколько месяцев с дочкой звезды родился ее внук Лев.

Обычно Лера все свободное время посвящает наследнице. В последнее время девушка много работает. Она появляется на основных съемках, а также участвует в праздничных концертах и передачах. Даже елку Макаров наряжал сам с наследницей и актрисой Еленой Ксенофонтовой, которая вызвалась им помочь с декором. Однако 222 декабря Кудрявцева посвятила вечер близким. Они вместе отправились гулять.

Девушка облачилась в пуховик неонового цвета с леопардовым принтом. Примечательно, что она оделась в одном стиле с дочкой Девочка была в точно таком же пуховике и теплых штанах. Похоже, что Лера поддержала стиль family look.

«Мои», — нежно подписал фото Макаров.

Хоккеист катался по заснеженным склонам с наследницей на санках и плюшках. Кудрявцева наблюдала за семейной идиллией и тоже оказалась не против порезвиться в снегу. Поклонники осыпали семью комплиментами. Многие считают телеведущую прекрасной мамой.

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