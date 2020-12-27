«Что мы сейчас пойдем смотреть?»: Галкин запечатлел своих двойняшек за ужином

Максим Галкин – заботливый отец. В доказательство этого он часто показывает своим фанатам в Instagram. Лизу и Гарри юморист провожает по утрам в школу, а по вечерам веселит за ужином. Выяснилось, что всяким деликатесам звездные двойняшки предпочитают гречку.

«Что мы сейчас пойдем смотреть?» — спросил Галкин у Лизы. «Лучше всех!» — ответила девочка. «Правильно!» — сказал Галкин.

Недавно юморист показывал, как они с Лизой свободно разговаривают на французском языке. На этом таланты семилетней девочки не заканчиваются. Она с таким же успехом уже поет песни, играет на фортепиано и даже читает рэп. Напомним, что дети Пугачевой и Галкина в этом году пошли в первый класс.

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