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Утро в деревне Грязь: Максим Галкин показал, как встречает рассвет

Юморист поделился видом из окна своего замка.

Утро в деревне Грязь: Максим Галкин показал, как встречает рассвет
Максим Галкин. Фото: instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкин с Аллой Пугачевой и двумя детьми живет в своем замке, который располагает в населенном пункте Грязь. Этим утром юморист решил показать своим фанатам в Instagram, какой прекрасный вид открывается из окон его дома. Он не смог сдержать эмоций, наслаждаясь видами природы.

«Какая сегодня красота с утра! Солнце…» — сказал Галкин.

Напомним, что Галкин женился на Примадонне девять лет назад. Их двойняшкам Лизе и Гарри в этом году исполнилось семь лет. Они стали первоклассниками и радуют звездных родителей своими успехами не только в школе, но и дома. Дети свободно говорят на французском языке, играют на фортепиано в четыре руки и поют песни.

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