Экс-продюсер «Тату» отчитал Юлию Волкову за выступление на шоу «Суперстар!»

Иван Шаповалов впервые за много лет встретился со своей бывшей подопечной.

Экс-солистку группы «Тату» Юлию Волкову, принимающую участие в проекте телеканала НТВ «Суперстар!», накануне ждал сюрприз. После выступления вокалистки на сцену поднялся ее бывший продюсер Иван Шаповалов.

Юлия кинулась обнимать своего экс-наставника, сделавшего ее в свое время мегапопулярной певицей.

В этот раз Юлия Волкова перепела хит «Вечериночка» Monatikа и Веры Брежневой. Иван Шаповалов дал понять, что номер бывшей подопечной его не впечатлил.

«Мне понравился танец», — отметил продюсер.

О вокальных данных Юлии Волковой он предпочел промолчать. Зато певицу поддержало жюри. Так, Диана Арбенина отметила, что номер был потрясающим, и ей «было в кайф» наблюдать за происходящим на сцене.

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Напомним, Юлия Волкова пытается вернуться в шоу-бизнес после борьбы с онкологией. Несколько лет назад у певицы была обнаружена злокачественная опухоль щитовидной железы. Юлия перенесла несколько операций и сеансов химиотерапии.

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