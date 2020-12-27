Зимние забавы: Климова нарядила пятилетнюю дочь в яркий пуховик

Многодетная мама Екатерина Климова живет с детьми за городом. Одно из преимуществ удаленности от центра – чистый снег, свежие сугробы прямо во дворе. Этим и воспользовалась младшая дочка актриса – пятилетняя Белла. Девочка, которую Екатерина нарядила в яркий пуховик с меховым капюшоном и теплый комбинезон, повеселилась в снегу. А звездная мама запечатлела все это действие и поделилась в фанатами в своем микроблоге.

Напомним, что Белла – четвертый ребенок Климовой. Ее актриса родила в браке с актером Гелой Месхи. В прошлом году их союз распался, но бывшие супруги поддерживают дружеские отношения ради дочери.

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Также у Климовой есть старшая дочь от первого брака и двое сыновей от второго, с актером Игорем Петренко.

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