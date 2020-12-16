«Я очень домашний человек»: Екатерина Климова сделала неожиданное признание

Звезда заявила, что терпеть не может покидать пределы своего загородного особняка.

Екатерина Климова, безусловно, одна из самых востребованных актрис в нашей стране. Она много снимается в кино, часто бывает в командировках и со стороны кажется, что звезда очень легка на подъем.

Но как выясняется, это впечатление очень обманчиво. Екатерина Климова призналась, что она жуткая домоседка. А ее любимое занятие зимой – наблюдать в окно, за тем, как падает снег.

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Сама мысль о том, что нужно одеваться, садиться в машину и преодолевая приличное расстояние, ехать в Москву по рабочим делам, отравляет ей жизнь.

«По натуре я очень домашний человек, а когда живешь за городом, одна мысль о том, какое расстояние придется преодолеть до любого места работы или встречи, внушает стойкое нежелание покидать дом», — призналась Екатерина Климова в Instagram.

Звезда рассказала, что у нее есть лайфхак, который помогает ей мириться с необходимостью вырывать себя из зоны комфорта. В такие моменты Екатерина представляет себя едущей в машине под звуки любимой музыки, в подстаканнике стоит горячий кофе, взятый из дома, как напоминание о тепле и уюте.

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