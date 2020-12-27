«У Касеньки остановилось сердце»: Ксения Бородина рассказала о трагедии в семье

Ксения Бородина еще накануне находилась в прекрасном расположении духа. Вечеринка по случаю дня рождения младшей дочери звезды Теоны прошла на высшем уровне, чему телеведущая и ее семья были несказанно рады. Но уже воскресным утром все резко изменилось…

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Ксения Бородина рассказала в Instagгam о скоропостижной смерти домашнего питомца, кота Каспера породы мейн-кун, который относительно недавно появился в семье телеведущей.

«У Касеньки остановилось сердце утром. Это огромное горе для нас. Экспертиза через три дня. У меня нет слов и слез больше, все утро проплакали», — поделилась Ксения Бородина.

По словам звезды, ничего настораживающего в поведении кота она не заметила. Все было как обычно. Утром он поел, поиграл, сходил в туалет. А потом Ксения Бородина подошла к окну и увидела, что Каспер лежит на подоконнике и не дышит. Звезда проклинает 2020 год, который, по ее словам, и так забрал очень многих.

Поклонники Ксении Бородиной поддержали ее. Некоторые предположили, что у Каспера, возможно, был инфаркт.