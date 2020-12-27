«У Касеньки остановилось сердце»: Ксения Бородина рассказала о трагедии в семье

Ксения Бородина еще накануне находилась в прекрасном расположении духа. Вечеринка по случаю дня рождения младшей дочери звезды Теоны прошла на высшем уровне, чему телеведущая и ее семья были несказанно рады. Но уже воскресным утром все резко изменилось…
Ксения Бородина рассказала в Instagгam о скоропостижной смерти домашнего питомца, кота Каспера породы мейн-кун, который относительно недавно появился в семье телеведущей.
«У Касеньки остановилось сердце утром. Это огромное горе для нас. Экспертиза через три дня. У меня нет слов и слез больше, все утро проплакали», — поделилась Ксения Бородина.
По словам звезды, ничего настораживающего в поведении кота она не заметила. Все было как обычно. Утром он поел, поиграл, сходил в туалет. А потом Ксения Бородина подошла к окну и увидела, что Каспер лежит на подоконнике и не дышит. Звезда проклинает 2020 год, который, по ее словам, и так забрал очень многих.
Поклонники Ксении Бородиной поддержали ее. Некоторые предположили, что у Каспера, возможно, был инфаркт.
«Говорят, когда внезапно умирает домашнее животное, оно забирает на себя какую-то беду своих хозяев. Наверное, он спас кого из вас», «Какой огромный стресс для вас, представить страшно, что вы испытали», «Мейн-куны большинство сердечники, и это передается по наследству! Видимо, вам продали котика уже больного. Экспертиза покажет», — высказываются в Сети.