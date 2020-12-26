«Последнее лобное»: Бородина появилась на заключительном выпуске «Дома-2» в норковой шубе

Под конец 2020-й преподнес еще один сюрприз российским телезрителям – стало известно о закрытии реалити-шоу «Дом-2», которое идет в эфире канала ТНТ уже 16 лет. Кто-то обрадовался, кто-то загрустил, а кто-то начал шептаться о том, что «ничего его не закрывают».

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Тем не менее, в микроблогах ведущие шоу Ольга Бузова, Ксения Бородина, Ольга Орлова, Влад Кадони так или иначе прощаются с телепроектом. Накануне жена Курбана Омарова побывала на съемках на «лобном» и призналась:

«Сегодня я отвела последнее лобное место, и мы с ребятами вам передаем большой привет. И мы счастливы!», — подписала видео Бородина.

Для съемки на улице Бородина утеплилась в натуральную шубку из длинного меха норки. Все 16 лет, что реалити-шоу было в эфире, Ксения Бородина оставалась его бессменной ведущей. Начинала девушка в паре с Ксенией Собчак. Позже приходили-уходили самые разные новички – в основном, экс-участники проекта.

Что именно организаторы «придумали» делать с «Домом-2» в 2021-м году, так окончательно и неизвестно – версий огромное количество.

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