Пынзарь в кукольном платье из небесной органзы устроила танцы на пятилетии дочери Бородиной

Первый юбилей Теоны прошел пышно и с размахом.

Накануне младшей дочери телеведущей Ксении Бородиной Теоне исполнилось пять лет. В первый юбилей наследницы звезда закатила масштабную вечеринку.

На дне рождения малышки в ресторане выступили ее любимые поп-исполнители Даня Niletto и Mia Boyka. Кроме того, перед многочисленными гостями показали свои трюки профессиональные акробаты, а в заключении праздника Теону торжественно короновали, публично признав ее «настоящей принцессой».

Как часто это бывает на тусовках, организованных Ксенией Бородиной, здесь собралось много экс-участников шоу «Дом-2». Отметилась здесь и Дарья Пынзарь с мужем Сергей и детьми, которая в последнее время чаще появляется в Турции, где она приобрела недвижимость.

Девушка, примерив кукольное платье из воздушной органзы небесно-голубого цвета, кружилась в танце практически весь вечер. Ее благоверный после некоторых наблюдений за возлюбленной тоже не удержался и пустился в пляс. Он, к слову, является профессиональным танцором.

Ранее Дарья Пынзарь высказывалась о закрытии проекта «Дом-2», девушка подчеркнула, что это не только интересное публике шоу, но и место, где люди получают работу.

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