В духе Шанель: Проскурякова в черном платье с рукавами-буфами впечатлила стилиста Пугачевой

Юлия Проскурякова предстала на публике в черном силуэтном платье с открытыми плечами и рукавами-буфами. Таким образом жена Игоря Николаева отдала дань уважения стилю Габриэль Шанель, известной в Париже как мадемуазель Коко.

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Именно она впервые ввела в моду маленькие черные платья, которые, по ее мнению, уместны практически в любой ситуации. Очень лестно об этом фасоне высказывалась и известный российский стилист, ведущая программы «Модный приговор» Эвелина Хромченко. Она уверена, что подобные наряды делают женщин практически неуязвимыми. А ее коллега по передаче Александр Васильев замечал, что рукава-буфы пришли в моду еще в XVI столетии в эпоху Ренессанса. Сейчас они переживают новый взлет интереса к себе со стороны модельеров и женщин.

Образ Юлии Проскуряковой в черном платье в стиле Коко Шанель, видимо, действительно удался. Ведь он смог впечатлить даже стилиста Аллы Пугачевой Игоря Гуляева. Увидев девушку в этом наряде в социальных сетях, он тут же выразил свой восторг в виде «лайка» под фото.

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