Финал «Ледникового периода»: Навка в бежевом жакете с контрастными лацканами запечатлелась с Тарасовой и Галустяном

Шоумен в качестве приглашенного члена жюри будет вершить судьбы финалистов вместе с олимпийской чемпионкой и прославленным тренером.

Несколько месяцев горячей борьбы на ледовой арене подошли к своему логическому завершению. Новый сезон проекта «Ледниковый период» завершается, и совсем скоро станут известны имена победителей шоу.

За первое место поборются восемь звездно-спортивных пар. Фаворитами проекта являются Ольга Кузьмина и Александр Энберт, Регина Тодоренко и Роман Костомаров, Дмитрий Сычев и Мария Петрова, Вольфганг Черни и Оксана Домнина, Вячеслав Чепурченко и Яна Хохлова, аутсайдерами – пара Ольги Бузовой и Дмитрия Соловьева.

Фигуристка Татьяна Навка, которая в этом сезоне заняла место в жюри, появилась на съемках в бежевом жакете с лацканами, отделанными белой окантовкой. Компанию ей составили Михаил Галустян и Татьяна Тарасова. Именно она поделилась свежим снимком с проекта.

«А Миша загадывает новогоднее желание, сидя между двумя Татьянами!», — рассказала Тарасова.

На плечи шоумена ляжет тяжелая ноша – вместе с остальными судьями выбрать достойнейшую пару сезона «Ледникового периода».

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