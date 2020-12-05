«Мы готовимся»: Навка вслед за Топурией показала свою новогоднюю елку

С приближением главных зимних праздников года все больше звезд шоу-бизнеса спешат оформить свои гнездышки по-новогоднему. Уже создала волшебную и красивую сказку в своем особняке беременная Кети Топурия. Певица не сдержала эмоций, увидев, что сотворили с интерьером декораторы-оформители.

Вслед за Топурией приступила к украшению дома и фигуристка Татьяна Навка. Олимпийская чемпионка уже нарядила главный символ Нового года в золото, а также начала оформлять интерьер.

«Вот мы готовимся, елочку наряжаем», — рассказала фигуристка.

Навка сняла на видео украшения, которыми декорирует интерьер. Это всевозможных размеров шары, матовые и глянцевые, зеркальные и искрящиеся блестками самых разных расцветок. Звезда обещала показать, что у нее получится в итоге, и мы с нетерпением ждем.

А вы уже нарядили елочку?

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