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«Мы готовимся»: Навка вслед за Топурией показала свою новогоднюю елку

Олимпийская чемпионка приступила к праздничному оформлению дома.

«Мы готовимся»: Навка вслед за Топурией показала свою новогоднюю елку
Татьяна Навка. Фото: instagram.com/tatiana_navka/

С приближением главных зимних праздников года все больше звезд шоу-бизнеса спешат оформить свои гнездышки по-новогоднему. Уже создала волшебную и красивую сказку в своем особняке беременная Кети Топурия. Певица не сдержала эмоций, увидев, что сотворили с интерьером декораторы-оформители.

Вслед за Топурией приступила к украшению дома и фигуристка Татьяна Навка. Олимпийская чемпионка уже нарядила главный символ Нового года в золото, а также начала оформлять интерьер.

Золотистая елочка Татьяны Навки
Золотистая елочка Татьяны Навки. Фото: instagram.com/tatiana_navka/

«Вот мы готовимся, елочку наряжаем», — рассказала фигуристка.

Навка сняла на видео украшения, которыми декорирует интерьер. Это всевозможных размеров шары, матовые и глянцевые, зеркальные и искрящиеся блестками самых разных расцветок. Звезда обещала показать, что у нее получится в итоге, и мы с нетерпением ждем.

А вы уже нарядили елочку?

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