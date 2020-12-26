«Настроение новогодне-снежное!»: Киркоров в белой шубке Louis Vuitton отправился на шопинг

Филипп Киркоров в этом году серьезно пересмотрел свой взгляд на гардероб и шоппинг. Артист весной перебрал закрома и распродал огромную часть своей роскошной коллекции вещей, причем среди них нашлись даже те, которые он ни разу не надел. И в студии вечернего шоу он признавался Урганту, что произвел переоценку ценностей.
Но любовь к эпатажу, дорогим брендам и ярким аутфитам у Киркорова не пропала. С приближением Нового года артист готовит подарки родным и близким. И отправился в ЦУМ в белоснежной шубке Louis Vuitton из новой коллекции, украшенной синими логотипами и монограммами.
«Настроение Новогодне-снежное!», — признался певец.
Поклонники в комментариях тотал-лук Louis Vuitton короля отечественной поп-музыки оценили по достоинству:
«Шикарный!», «Какой красивый!», «Вы как всегда прекрасен!», «Цвет настроения синий?», «Невероятный образ! С наступающим, Филипп Бедросович», «Вы как всегда потрясающе выглядите», — пишут фолловеры.