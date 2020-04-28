Такие времена: Киркоров распродает свой брендовый гардероб

Покупателям предлагаются как ношенные поп-королем вещи, так и совершенно новые, со всеми бирками.

Знаменитый исполнитель Филипп Киркоров недавно признался: в самоизоляции у него появилось время разобрать свой легендарный гардероб. Он объявил, что даже подумывает сделать распродажу своих вещей. И вот, наконец, музыкант от слов перешел к делу. На популярном сайте подержанных вещей появилось более полутора сотен элементов гардероба, треть из которых составляет обувь.

Высокие кроссовки от Balmain и Philipp Plein, мокасины и лоферы от Dolce&Gabbana, кеды и высокие сапоги от Versace — брендовую обувь 44-го размера «короля» можно приобрести как б/у, так и новенькую по цене от 11700 до 29420 рублей. Но все-таки большинство пар, представленных на сайте, — абсолютно новые модели.

Среди вещей есть как побывавшие на теле Киркорова, так и новенькие: футболки, свитшоты, джинсы, куртки, жилеты. Например, стильный двубортный костюм размера ХХХL от Givenchy обойдется в 29420 рублей. А куртка от Guccy 4XL – «всего» за 117 650 рублей вместо 272 000.

Киркоров пообещал, что все вырученные от продажи вещей деньги он направит на благотворительность.