Статуэточка: Полина Гагарина в «золотом» корсете похвасталась худобой на «Голосе»

33-летняя Полина Гагарина уже несколько сезонов является наставницей на вокальном шоу «Голос». Звезда для красного кресла выбирает поистине блистательные наряды – в основном, золотого цвета. И на полуфинале не изменила себе, облачившись в корсет из желтого «металла».

Гагарина весело позировала для видео в Instagram. Золотой корсет девушка дополнила черными брюками. Подчеркнуть тонкую шею и изящные ключицы ей позволило трендовое украшение – цепь-колье. Но на этот раз мнения поклонников в Сети насчет аутфита певицы разделились.

«Ну очень худая», «Неудачный образ», «Ну какая ж роскошная!!! Корсет огонь и так классно с волосами, заколотыми покороче», «Полина, поешь оливье и котлетки за новогодние праздники, пожалуйста!!!», «Очень красивая», «Тростиночка», — пишут в комментариях.

Как правильно, Полина Гагарина предпочитает платья. Но историк моды Александр Васильев считает, что звезда выбирает наряды не по статусу.

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