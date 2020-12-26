«Не могу слушать»: подопечный Гагариной на «Голосе» довел Нагиева до слез

Телеведущий, вытирая слезу, пообещал больше не срываться.

На Первом канале состоялся полуфинал девятого сезона вокального шоу «Голос». Из восьми участников осталось четверо – по одному от каждого из наставников.

В самом начале выступления команды Полины Гагариной открыл Кирилл Суслов. Он проникновенно исполнил песню про лебедей.

Да так, что даже дрогнул ведущий проекта, брутальный шоумен Дмитрий Нагиев. Вытирая слезу, он признался:

«Не могу слушать про лебедей. Вообще не могу слушать ни про слонят, ни про утят, ни про ежат. Ух. Накрыло от лирики, безнадеги. Простите, родные, больше не повторится», — объяснил Нагиев.

К слову, на четвертьфинале «обнаружилась душа» у самого эпатажного наставника проекта – Сергея Шнурова. У него екнуло внутри также от выступления подопечного Гагариной.

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