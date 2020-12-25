«Ударил Оле в голову лед!»: Май Абрикосов нелестно отозвался о ведущей «Дома-2» Ольге Бузовой

Роман Тертишный, который был известен во времена участия в проекте «Дом-2» под псевдонимом Май Абрикосов, занимается тем, что в соцсетях критикует телестройку и ее самых ярких участников и ведущих.

На этот раз от Тертишного досталось Ольге Бузовой, с которой он знаком с момента участия в «Доме-2». Высказываясь об успехах телеведущей, Роман дал понять, что она, с его точки зрения, «зазвездилась».

«Все-таки молодец Ольга Бузова, объявившая, что она первая на Первом, оставила позади себя Борисова, Урганта, Якубовича, Познера, Гордона, Барановскую, Устюжанина с Сабиной Пантус, Еремеева. Работая по столько лет на канале, им и в голову не приходило объявить себя первыми. Вот как ударил Оле в голову лед!» — написал Роман Тертишный в Instagram.

Он также добавил, что благодаря новости о закрытии «Дома-2» и ее обсуждении, в его аккаунте зарегистрирован прирост аудитории. За неделю на Instagram Тертишного подписались больше двух тысяч человек.

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