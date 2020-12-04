Май Абрикосов выразил желание стать соведущим Андрея Малахова в программе «Прямой эфир»

Как отметил бывший участник «Дома-2», он готов стать телеведущему фоном, чтобы тот выгодно смотрелся в кадре.

Бывший участник шоу «Дом-2» Май Абрикосов в Instagram поделился последними светскими новостями. При этом он предложил свою кандидатуру в качестве соведущего Андрея Малахову. Абрикосов готов вместе с ним вести программу «Прямой эфир».

«Хочу послужить Андрею фоном, чтобы он более выгодно смотрелся. В свою очередь, готов все стерпеть, быть громоотводом для него, а то ведь Малахова часто ругают в последнее время. Готов стареть за него, переживать за падающие рейтинги, выслушивать за него упреки в отношении непорядочных действий редакторов. Неудачные темы выпусков – тоже беру на себя вину».

Май Абрикосов

Также Абрикосов выразил желание стать соседом Малахова, который, как известно, живет в апартаментах с видом на Храм Спасителя. По его словам, он как раз видел объявления о продаже квартир в данном районе Москвы. Как заметил Абрикосов, по утрам он будет махать рукой поливающему цветы Малахову и кричать: «Привет, Андрей!»

Напомним, что Май Абрикосов живет в деревне уже несколько лет. Его периодически зовут на ток-шоу, но он пока наотрез отказывается. При этом Абрикосов часто «полощет» в Сети звезд шоу-бизнеса.

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