«Официально закрыты»: ведущий «Дома-2» Влад Кадони поделился кадром финального выпуска

Ведущий «Дома-2» Влад Кадони прокомментировал закрытие проекта «Дома-2» на телеканале ТНТ, заявив, что уходящий год забирает с собой легенду. Прораб телестройки не стал раскрывать всех карт и рассказывать, на каком ресурсе и в каком формате будет выходить «Дом-2» в новом году и будет ли.

«Мы официально закрыты с 31 декабря. Последний день года — последний день нашего шоу. Говорят, мы будем выходить на другом канале или в другом формате. Говорят», — написал Влад Кадони в Instagram.

Пост он сопроводил снимком, который был сделан, вероятно, во время записи финального шоу проекта «Дом-2». В кадре запечатлены все пятеро ведущих реалити-шоу — Андрей Черкасов, Ольга Орлова, Ксения Бородина, Ольга Бузова и сам Влад Кадони.

Влад признался в любви своим коллегам, поделившись историей знакомства и свои отношений с каждым из них. Он очень тепло отозвался о тех, с кем бок о бок работал много лет.

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Напомним, о том, что руководство телеканала ТНТ приняло решение о закрытие проекта «Дом-2», стало известно неделю назад. Новость стала полной неожиданностью для участников реалити-шоу и его ведущих.

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