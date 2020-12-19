«В новом году «Дом-2» заживет новой жизнью»: Влад Кадони заинтриговал заявлением о будущем телестройки

Накануне в Сеть просочилась информация о закрытии скандального реалии-шоу «Дом-2» на ТНТ. Позже официальный представитель телеканала, директор Роман Петренко, подтвердил, что проект закрывается, и последний выпуск из жизни участников на Поляне выйдет 30 декабря.

Новость затронула многих, включая «старичков» проекта и первую ведущую шоу Ксению Собчак. Не смолчали и нынешние телеведущие – Ольга Бузова, Ксения Бородина, Ольга Орлова. У себя в аккаунте микроблога высказался и Влад Кадони. Помимо слов благодарности проекту, он многозначительно заявил:

«Что будет дальше, я пока сказать не могу. Но в новом году «Дом-2» заживет новой жизнью. Никто не умер, не грустите, «Дом-2» не умер! Поверьте, мы умеем удивлять», — заинтриговал Кадони.

Напомним, реалити-шоу «Дом-2» в эфире телеканала ТНТ выходит 17-й год. За это время свою любовь на проекте обрели множество пар, сыгран не один десяток свадеб, а также появилось целое поколение детей, рожденных благодаря проекту.

Смотрите также