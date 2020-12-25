«Его мама никогда на это не пойдет»: Андрей Аршавин готов забрать к себе младшего сына Арсения

Телеведущая Юлия Барановская после расставания с футболистом Андреем Аршавиным одна воспитывает троих детей, рожденных в гражданском браке с ним. Звезда много времени уделяет двум сыновьям и дочери, наследники растут в любви и заботе и демонстрируют, что не обделены талантами.

Так, младший сын Юлии, 8-летний Артем делает первые успехи в футболе. Не так давно мальчик поступил в академию «Спартака». Звездный отец тогда публично посмеялся над этим фактом.

Теперь же Андрей Аршавин утверждает, что его наследник вполне мог бы заниматься в питерском «Зените», правда, для этого ему нужно переехать жить в Северную столицу. Футболист дал понять, что готов забрать Арсения к себе, но уверен, что мама мальчика Юлия Барановская не даст ему сделать этого.

«Жить у меня — пожалуйста, я только рад. Но его мама никогда на это не пойдет. Такие сложные отношения», — сказал Андрей Аршавин в интервью для YouTube-канала Nobel.

Напомним, несколько лет после разрыва с Юлией Барановской Андрей Аршавин не общался со своими детьми.

Между тем, телеведущая всегда заявляла, что выступает категорически за общение папы с сыновьями и дочкой. Аршавин же, по ее словам, такого желания не демонстрировал.

Более того, футболист сейчас судится с Юлией Барановской, пытаясь уменьшить сумму алиментов, которые он платит своим детям.

Смотрите также