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«Мой любимый человек»: Андрей Аршавин представил друзьям новую избранницу

Футболист пришел на вечеринку в компании очаровательной брюнетки.

«Мой любимый человек»: Андрей Аршавин представил друзьям новую избранницу
Андрей Аршавин. Фото: instagram.com/andrey.arshavin10/

Многодетный отец Андрей Аршавин, две бывших возлюбленных которого воспитывают его сыновей и дочерей, встретил новую девушку.

Очередную пассию футболиста рассекретила экс-супруга Александра Кержакова Милана Тюльпанова. Блондинка опубликовала в сторис микроблога видео с вечеринки, на которой в числе гостей присутствовали Андрей Аршавин и его избранница. Футболист весь вечер ворковал со своей спутницей и не сводил с нее влюбленных глаз.

Милана отметила аккаунты влюбленных, так что новую пассию Аршавина можно рассмотреть во всех деталях.

Зовут девушку Татьяна Козырнова, и она невероятно хороша собой. Судя по фото в Instagram, Татьяна увлекается спортом и имеет отношение к бьюти-индустрии.

Новая избранница Андрея Аршавина Татьяна Козырнова
Новая избранница Андрея Аршавина Татьяна Козырнова. Фото:
instagram.com/kozyrnova/

Общих с Андреем Аршавиным снимков в аккаунте красотки пока нет, зато есть посты, свидетельствующие о том, что девушка влюблена.

«Мой любимый человек сказал мне сегодня: «Ты необычайно прекрасна». Что может быть лучше для девушки, чем услышать такой комплимент с утра пораньше, глядя в любящие глаза», — написала Татьяна пару дней назад.

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