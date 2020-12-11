«Мой любимый человек»: Андрей Аршавин представил друзьям новую избранницу

Многодетный отец Андрей Аршавин, две бывших возлюбленных которого воспитывают его сыновей и дочерей, встретил новую девушку.

Очередную пассию футболиста рассекретила экс-супруга Александра Кержакова Милана Тюльпанова. Блондинка опубликовала в сторис микроблога видео с вечеринки, на которой в числе гостей присутствовали Андрей Аршавин и его избранница. Футболист весь вечер ворковал со своей спутницей и не сводил с нее влюбленных глаз.

Милана отметила аккаунты влюбленных, так что новую пассию Аршавина можно рассмотреть во всех деталях.

Зовут девушку Татьяна Козырнова, и она невероятно хороша собой. Судя по фото в Instagram, Татьяна увлекается спортом и имеет отношение к бьюти-индустрии.

Общих с Андреем Аршавиным снимков в аккаунте красотки пока нет, зато есть посты, свидетельствующие о том, что девушка влюблена.