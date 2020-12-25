«Мои обожают»: Дмитрий Шепелев заговорил о втором ребенке

Известный шоумен Дмитрий Шепелев, рассказывая о любимых детьми новогодних фильмах, использовал множественное число. Телеведущий явно дал понять, что считает своей дочку возлюбленной, дизайнера Екатерины Тулуповой. Так что, у пары на двоих двое детей – сын Платон и дочка Лада.

Дмитрий Шепелев признался, что у наследников не в чести новогодние сказки, которые обожали в детстве их родители. Платон и Лада любят американское кино.

«В «12 месяцев» и «Морозко» они не врубаются — смеются и просят выключить поскорее. Мои обожают «Один дома», «Гринч, который украл Рождество», «Хроники Нарнии», — поделился Дмитрий Шепелев в Instagram.

Он добавил, что последний фильм Платон и Лада обычно смотрят утром первого января, что позволяет родителям отоспаться после новогодней ночи.

Стоит отметить, что аудитория телеведущего в основной своей массе не одобрила того, что он прививает детям любовь только к заграничному кино.

«Если не показывать «Один дома», «Гринча и т.д., то «Морозко», «12 месяцев» и другие вполне себе заходят детям! С мультиками также. Сама не люблю американский юмор и детям не прививаю», «Грустно, если дети признают только американское. Мои, к счастью, любят и русские мультики и фильмы», — высказываются в Сети.

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