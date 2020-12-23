«Девушка, у которой все есть»: Дмитрий Шепелев заговорил о деньгах своей возлюбленной

Телеведущий не знает, чем порадовать и удивить избранницу.

Известный шоумен Дмитрий Шепелев после смерти своей возлюбленной, певицы Жанны Фриске один воспитывает сына Платона.

На протяжении последних трех-четырех лет телеведущего связывают отношения с дизайнером Екатериной Тулуповой, дочка которой ходила в один детский сад с сыном Шепелева.

Шоумен сильно проигрывает в финансовом плане своей избраннице. Екатерина Тулупова ранее была женой известного бизнесмена, который, по некоторым сведениям, и сейчас продолжает помогать бывшей семье, обеспечивает высокий уровень жизни своей дочери Лады.

Дмитрий Шепелев дал понять в Instagram, что находится в довольно сложной ситуации. Он не знает, чем порадовать в Новый год свою избранницу, избалованную бывшим супругом.

«Срочная помощь! Что подарить девушке, у которой все есть?» — обратился Дмитрий Шепелев к подписчикам.

Те дали ему массу рекомендаций. Есть те, кто советуют шоумену сделать возлюбленной предложение и отправить в декрет.

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