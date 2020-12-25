«Делает из меня короля»: Сафонов трогательно поздравил Савельеву с днем рождения

Кирилл Сафонов и Саша Савельева десять лет живут в официальном браке. У них подрастает сын по имени Леон. А 25 декабря экс-солистка группы «Фабрика» отмечает своей 37-й день рождения. С этим праздником актер трогательно поздравил ее в своем Instagram, опубликовав стихотворение собственного сочинения и совместное фото.

«Сегодня День рождения

У моей Королевы.

Готов быть шутом,

Ее смех веселя.

Сегодня

День рождения Королевы!

Королевы,

Которая делает из меня

Короля», — написал Сафонов.

Фанаты пары присоединились к поздравлениям.

«Какие красивые слова! С днем рождения! Поздравляем! Счастья вам и любви!»- писали пользователи Сети.

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