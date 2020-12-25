«Делает из меня короля»: Сафонов трогательно поздравил Савельеву с днем рождения

Кирилл Сафонов и Саша Савельева десять лет живут в официальном браке. У них подрастает сын по имени Леон. А 25 декабря экс-солистка группы «Фабрика» отмечает своей 37-й день рождения. С этим праздником актер трогательно поздравил ее в своем Instagram, опубликовав стихотворение собственного сочинения и совместное фото.
«Сегодня День рождения
У моей Королевы.
Готов быть шутом,
Ее смех веселя.
Сегодня
День рождения Королевы!
Королевы,
Которая делает из меня
Короля», — написал Сафонов.
Фанаты пары присоединились к поздравлениям.
«Какие красивые слова! С днем рождения! Поздравляем! Счастья вам и любви!»- писали пользователи Сети.