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«Делает из меня короля»: Сафонов трогательно поздравил Савельеву с днем рождения

Артистке исполнилось 37 лет.

«Делает из меня короля»: Сафонов трогательно поздравил Савельеву с днем рождения
Саша Савельева. Фото: instagram.com/sasha_savelieva

Кирилл Сафонов и Саша Савельева десять лет живут в официальном браке. У них подрастает сын по имени Леон. А 25 декабря экс-солистка группы «Фабрика» отмечает своей 37-й день рождения. С этим праздником актер трогательно поздравил ее в своем Instagram, опубликовав стихотворение собственного сочинения и совместное фото.

«Сегодня День рождения
У моей Королевы.
Готов быть шутом,
Ее смех веселя.
Сегодня
День рождения Королевы!
Королевы,
Которая делает из меня
Короля», — написал Сафонов.

Фанаты пары присоединились к поздравлениям.

«Какие красивые слова! С днем рождения! Поздравляем! Счастья вам и любви!»- писали пользователи Сети.

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